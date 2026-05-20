LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in cinque davanti Scaroni insegue

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con alcuni corridori che si sono staccati in fuga e altri che tentano di rientrare nel gruppo principale. In testa ci sono cinque ciclisti, mentre un atleta con la maglia rosa sta faticando a mantenere il passo. La corsa è ancora in corso e la classifica generale si sta delineando in modo variabile. Sono stati registrati momenti di battaglia tra i corridori per prendere la discesa davanti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.30 Bagarre in gruppo per prendere la discesa davanti, fatica la maglia rosa Eulalio. 16.29 Crescioli si è riportato sui battistrada, mentre Barguil e Scaroni è a 24?. E’ terminata l’ascesa, ora una la strada scenderà verso l’inizio della salita di Cogorno. 16.28 Nel gruppo è la Netcompany INEOS ad occuparsi dell’andatura. 16.27 Scaroni paga 35?. Il brescianp potrebbe rientrare nel caso rallentassero davanti. 16.24 Manca un km allo scollinamento, sono rimasti in cinque davanti. 16.23 Ripreso Ulissi. Insieme a lui sono rimasti davanti Harper, Vlasov, Narvaez e Mas. 🔗 Leggi su Oasport.it

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