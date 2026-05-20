LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in cinque davanti Scaroni insegue

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con alcuni corridori che si sono staccati in fuga e altri che tentano di rientrare nel gruppo principale. In testa ci sono cinque ciclisti, mentre un atleta con la maglia rosa sta faticando a mantenere il passo. La corsa è ancora in corso e la classifica generale si sta delineando in modo variabile. Sono stati registrati momenti di battaglia tra i corridori per prendere la discesa davanti.

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