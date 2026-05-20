LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in cinque davanti Scaroni insegue
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con alcuni corridori che si sono staccati in fuga e altri che tentano di rientrare nel gruppo principale. In testa ci sono cinque ciclisti, mentre un atleta con la maglia rosa sta faticando a mantenere il passo. La corsa è ancora in corso e la classifica generale si sta delineando in modo variabile. Sono stati registrati momenti di battaglia tra i corridori per prendere la discesa davanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.30 Bagarre in gruppo per prendere la discesa davanti, fatica la maglia rosa Eulalio. 16.29 Crescioli si è riportato sui battistrada, mentre Barguil e Scaroni è a 24?. E’ terminata l’ascesa, ora una la strada scenderà verso l’inizio della salita di Cogorno. 16.28 Nel gruppo è la Netcompany INEOS ad occuparsi dell’andatura. 16.27 Scaroni paga 35?. Il brescianp potrebbe rientrare nel caso rallentassero davanti. 16.24 Manca un km allo scollinamento, sono rimasti in cinque davanti. 16.23 Ripreso Ulissi. Insieme a lui sono rimasti davanti Harper, Vlasov, Narvaez e Mas. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 11 PREVIEW / FAVOURITES / PREDICTION
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: undici al comando, insegue un drappello con dentro ScaroniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: prime schermaglie, attenzione a Ciccone e ScaroniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia 2026.
Join the live update for Giro d’Italia 2026: Undicesima Tappa. Follow our real-time coverage, live tracking, and updated results as the race heads into the Levante’s climbs. Tune in from 12:20 with full visuals and in-depth analysis. Read more: x.com
DIRETTA LIVE - Il Giro d'Italia 2026 riparte dalla cronometro Viareggio-Massa dopo aver osservato il giorno di riposo. Occhi puntati su Filippo Ganna ed i big della classifica generale. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell'evento - Facebook facebook
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in cinque davanti, Scaroni insegueCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 16.21 Si stacca dai fuggitivi Jasper Stuyven, proprio nel momento ... oasport.it
LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 11 oggi Porcari-Chiavari in diretta, che impresa Scaroni!Diretta live Giro tappa 11 mercoledì 20 maggio 2026 dell'edizione numero 109, da Porcari a Chiavari: attenzione alle fughe. In Maglia Rosa sempre Eulalio ... sport.virgilio.it