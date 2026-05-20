Lite in piscina con la ex niente revoca dell’ammonimento | Non ha partecipato ai corsi di recupero per violenti

Una richiesta di revoca di un ammonimento per stalking è stata respinta, poiché non sono passati almeno tre anni e l'interessato non ha frequentato corsi di recupero dedicati a comportamenti violenti. La decisione arriva dopo un episodio in piscina, durante il quale si è verificata una lite con l'ex partner. La normativa vigente prevede che, per revocare il provvedimento, siano rispettati determinati requisiti temporali e di partecipazione a programmi di riabilitazione.

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