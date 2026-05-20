L’Italia e la sfida della difesa senza gli Usa | ma il sovranismo parte già disarmato
Il 20 maggio si è verificato un segnale chiaro da parte degli Stati Uniti, che riguarda le relazioni tra i due paesi. In Italia, questa comunicazione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che scelgono di ignorarla. L’attenzione si concentra sulla possibilità di una difesa nazionale senza il supporto americano, mentre si discute di un possibile rafforzamento delle politiche sovraniste. La questione centrale rimane la capacità del paese di mantenere la propria autonomia in ambito di sicurezza e difesa.
Roma, 20 mag – Il segnale arrivato da Washington è netto, anche se molti in Italia preferiranno fingere di non averlo visto. Il Pentagono ridurrà il numero delle Brigade Combat Teams assegnate all’Europa, passando da quattro a tre, riportando così la presenza americana sul continente ai livelli precedenti all’invasione russa dell’Ucraina del 2022. Il rinvio dello schieramento di circa quattromila soldati in Polonia è stato presentato come una misura temporanea, non come un ritiro generale, ma il significato politico resta evidente: gli Stati Uniti stanno ridiscutendo il proprio ruolo di garanti automatici della sicurezza europea. La nota del... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sigonella, l'Italia nega agli Usa l'uso della base: «Piano Usa comunicato con gli aerei già in volo». La decisione presa da Crosetto
Renzi-Vannacci, da Fedez la sfida senza filtri su migranti, sicurezza e sovranismoIl palco diPulp Podcast,il format YouTube diFedez e Mr Marra, torna a far parlare di sé.
Dal 22 al 24 maggio il Palasport accoglie l’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite: Italia (campione olimpica e mondiale) con Julio Velasco sfida Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare di altissimo livello. visitgenoa.it/it/litalvolley… PATRICIA DE MELO x.com
Telegolfo-RTG emittente televisiva. . A Faenza la sfida decisiva tra Italia e Svizzera per un posto ai Mondiali 2027 di pallamano. #Italia #Pallamano #Mondiali2027 facebook
Aiutare gli scout italiani a completare la sfida reddit
HIV in Italia, i numeri e la sfida degli 8mila ‘inconsapevoli’Photo by: Sebastian Gollnow/picture-alliance/dpa/AP Images In Italia vivono circa 150.000 persone con infezione da ... msn.com
Robotaxi, l’Italia accelera: da Brescia a Milano parte la sfida della guida autonoma. Tutte le novità di NME in FieraLa guida autonoma accelera anche in Italia, da giugno via ai test di robotaxi a Brescia e Cernusco sul Naviglio: al NME di Fiera Milano debutta la mobilità autonoma made in Italy tra IA, car sharing ... affaritaliani.it