L’Italia e la sfida della difesa senza gli Usa | ma il sovranismo parte già disarmato

Da ilprimatonazionale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio si è verificato un segnale chiaro da parte degli Stati Uniti, che riguarda le relazioni tra i due paesi. In Italia, questa comunicazione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che scelgono di ignorarla. L’attenzione si concentra sulla possibilità di una difesa nazionale senza il supporto americano, mentre si discute di un possibile rafforzamento delle politiche sovraniste. La questione centrale rimane la capacità del paese di mantenere la propria autonomia in ambito di sicurezza e difesa.

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Roma, 20 mag – Il segnale arrivato da Washington è netto, anche se molti in Italia preferiranno fingere di non averlo visto. Il Pentagono ridurrà il numero delle Brigade Combat Teams assegnate all’Europa, passando da quattro a tre, riportando così la presenza americana sul continente ai livelli precedenti all’invasione russa dell’Ucraina del 2022. Il rinvio dello schieramento di circa quattromila soldati in Polonia è stato presentato come una misura temporanea, non come un ritiro generale, ma il significato politico resta evidente: gli Stati Uniti stanno ridiscutendo il proprio ruolo di garanti automatici della sicurezza europea. La nota del... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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