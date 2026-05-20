L’Italia e la sfida della difesa senza gli Usa | ma il sovranismo parte già disarmato

Il 20 maggio si è verificato un segnale chiaro da parte degli Stati Uniti, che riguarda le relazioni tra i due paesi. In Italia, questa comunicazione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che scelgono di ignorarla. L’attenzione si concentra sulla possibilità di una difesa nazionale senza il supporto americano, mentre si discute di un possibile rafforzamento delle politiche sovraniste. La questione centrale rimane la capacità del paese di mantenere la propria autonomia in ambito di sicurezza e difesa.

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