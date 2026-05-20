L' Iran sperona Ferretti | fatturato giù dell' 8%

L'Iran ha investito un mezzo militare contro una nave di proprietà di un'azienda di costruzioni navali, causando danni e costringendo l'imbarcazione a tornare nel porto di origine. La società ha riferito che l'incidente ha comportato un calo dell’8% nel fatturato, legato anche alla riduzione delle commesse. Le autorità iraniane non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, mentre i mercati hanno reagito negativamente alla notizia, evidenziando come i cambi di rotta improvvisi possano influenzare le performance aziendali e i rapporti internazionali.

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I mercati non amano i vuoti di potere, ma ancor meno digeriscono i cambi di rotta improvvisi. Per Ferretti, il big della nautica di lusso quotato a Piazza Affari, il primo trimestre del 2026 si chiude sotto una doppia tempesta: quella macroeconomica, dettata dai venti di crisi geopolitica, e quella finanziaria, su cui hanno pesato le tensioni interne alla governance. I conti approvati ieri dal nuovo consiglio di amministrazione, votato la scorsa settimana, registrano ricavi netti per 302,1 milioni di euro, in flessione dell'8% rispetto ai 328,5 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Una lieve frenata che il gruppo attribuisce apertamente al rallentamento della raccolta di ordini proveniente dal Medioriente, un mercato fondamentale per gli ultra-yatch. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Iran sperona Ferretti: fatturato giù dell'8% ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ferretti, fatturato e ordini in calo: "Fase da affrontare con realismo"Primo trimestre segnato da segni meno per Ferretti, che ha appena rinnovato la sua governance con la conferma dell'azionista di maggioranza cinese... Libano, l'esercito israeliano sperona un mezzo italiano dell'Unifil con un carro armato, nessun feritoPer due volte in una giornata un carro armato dell’Idf, l’esercito israeliano, ha speronato veicoli italiani dell‘Unifil, la missione Onu che...