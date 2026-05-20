L' ipotesi effetto Venturi | Risucchiati nella grotta
La settimana scorsa, quattro italiani sono deceduti in un incidente avvenuto all’interno di una grotta situata sull’isola disabitata di Alimathaa, nell’atollo di Vaavu alle Maldive. L’operazione di recupero dei corpi è stata descritta come estremamente complessa da Laura Marroni, amministratrice delegata di Dan Europe, che ha parlato di un processo delicato, legato alle difficoltà della grotta e alle condizioni ambientali dell’area. La zona è nota per le sue caratteristiche di risucchio e per l’effetto Venturi, che complica le operazioni di soccorso.
«Un'immersione estremamente complessa». Così Laura Marroni, ceo di Dan Europe, ha definito l'operazione di recupero dei corpi dei quattro italiani morti la scorsa settimana nella grotta di Thinwana Kandu, sotto l'isola disabitata di Alimathaa, nell'atollo di Vaavu, alle Maldive. Un blitz subacqueo che ieri ha riportato a terra metà del lugubre bottino (Gualtieri e la Monteleone) e che sarà concluso oggi grazie alla competenza, alle strumentazioni e sì, anche al coraggio dei tre sub finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. La difficoltà dell'immersione è dtata da vari fattori: intanto la profondità, la grotta si apre a 50 metri e poi scende fino a 63 metri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani. E spunta una nuova ipotesi sulla tragedia: sub risucchiati in grotta dall'”Effetto Venturi
Cos’è l’effetto Venturi. “I sub morti alle Maldive risucchiati dalla corrente della grotta”Roma, 19 maggio 2026 – Il recupero dei primi corpi dei sub italiani morti alle Maldive inizia a far luce sulle cause del decesso.
Maldive, recuperati i corpi della poirinese Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal: l'ipotesi effetto Venturi ift.tt/iJTy8Bp x.com
C’è una nuova ipotesi sulla morte dei cinque sub italiani alle Maldive: secondo il presidente della Società italiana di medicina subacquea e iperbarica potrebbero essere stati risucchiati nella grotta da un effetto Venturi, provocato da correnti violentissime in u facebook
Maldive, spunta un'ipotesi nuova: Sub risucchiati nelle grotte da un effetto Venturi reddit
L'ipotesi effetto Venturi: Risucchiati nella grottaUn'immersione estremamente complessa. Così Laura Marroni, ceo di Dan Europe, ha definito l'operazione di recupero dei corpi dei quattro italiani morti la scorsa settimana nella grotta di Thinwana Ka ... ilgiornale.it
Tragedia Maldive, cos'è l'effetto Venturi: nuova ipotesi sulla morte dei sub italianiSecondo l'esperto Alfonso Bolognini dietro la morte dei nostri connazionali potrebbe esserci l’ipotesi dell’effetto Venturi, il violento risucchio che avrebbe trascinato i cinque sub esperti nelle c ... ilgiornale.it