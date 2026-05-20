L' ipotesi effetto Venturi | Risucchiati nella grotta

La settimana scorsa, quattro italiani sono deceduti in un incidente avvenuto all’interno di una grotta situata sull’isola disabitata di Alimathaa, nell’atollo di Vaavu alle Maldive. L’operazione di recupero dei corpi è stata descritta come estremamente complessa da Laura Marroni, amministratrice delegata di Dan Europe, che ha parlato di un processo delicato, legato alle difficoltà della grotta e alle condizioni ambientali dell’area. La zona è nota per le sue caratteristiche di risucchio e per l’effetto Venturi, che complica le operazioni di soccorso.

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