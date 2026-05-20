L' ipotesi effetto Venturi | Risucchiati nella grotta

Da ilgiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana scorsa, quattro italiani sono deceduti in un incidente avvenuto all’interno di una grotta situata sull’isola disabitata di Alimathaa, nell’atollo di Vaavu alle Maldive. L’operazione di recupero dei corpi è stata descritta come estremamente complessa da Laura Marroni, amministratrice delegata di Dan Europe, che ha parlato di un processo delicato, legato alle difficoltà della grotta e alle condizioni ambientali dell’area. La zona è nota per le sue caratteristiche di risucchio e per l’effetto Venturi, che complica le operazioni di soccorso.

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«Un'immersione estremamente complessa». Così Laura Marroni, ceo di Dan Europe, ha definito l'operazione di recupero dei corpi dei quattro italiani morti la scorsa settimana nella grotta di Thinwana Kandu, sotto l'isola disabitata di Alimathaa, nell'atollo di Vaavu, alle Maldive. Un blitz subacqueo che ieri ha riportato a terra metà del lugubre bottino (Gualtieri e la Monteleone) e che sarà concluso oggi grazie alla competenza, alle strumentazioni e sì, anche al coraggio dei tre sub finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. La difficoltà dell'immersione è dtata da vari fattori: intanto la profondità, la grotta si apre a 50 metri e poi scende fino a 63 metri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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