Un'inchiesta di Report ha coinvolto Pietro Scala, che si trova al centro di un'indagine relativa alle operazioni connesse a Wesley e Bailey. Nel frattempo, il presidente di IAFA ha dichiarato che non ci sono elementi che possano mettere in discussione gli affari di Wesley e Bailey, respingendo ogni accusa di irregolarità o ombra sulla loro condotta. La vicenda si sviluppa mentre le autorità continuano a esaminare i dettagli delle transazioni e le eventuali responsabilità.

Pietro Scala è finito al centro di un'inchiesta di Report per il suo coinvolgimento nelle operazioni legate a Wesley e Bailey. Christian Bosco, Presidente dell'IAFA (Italian Association of Football Agents) ha fatto chiarezza sulla professione dell'agente sportivo. Secondo Lei le presunte irregolarità segnalate da Report nella anticipazione di un servizio (poi non andato in onda) riguardanti l'agente Pietro Scala e le operazioni Wesley e Bailey concluse con la Roma, avevano fondamento? «Sulla base delle sole informazioni emerse dalla promo del servizio in questione, ritengo che ci possa essere stata una erronea interpretazione delle norme cogenti: l'agente interessato risulta in possesso da anni della qualifica professionale necessaria per esercitare in Italia, nonché regolarmente iscritto al preposto registro nazionale presso il CONI. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'intervento di Bosco (presidente IAFA): "Nessuna ombra sugli affari Wesley e Bailey"

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