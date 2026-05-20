L' incontro del sindaco con l' ambasciatore israeliano le opposizioni | Insoddisfacenti le risposte di Lagalla
Il giorno precedente, il sindaco ha risposto a un'interrogazione riguardante un incontro riservato con l’ambasciatore israeliano, cercando di fornire chiarimenti sulla natura dell’appuntamento. Le opposizioni hanno espresso insoddisfazione, ritenendo le risposte fornite insufficienti e poco chiare. La discussione si è concentrata sulle modalità e sui contenuti del colloquio, senza che emergessero dettagli definitivi o trasparenti. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di chi chiede maggiore trasparenza nelle relazioni istituzionali.
"Ieri il sindaco nella risposta alla nostra interrogazione ha provato a chiarire il suo incontro riservato con l’ambasciatore d’Israele, ma noi non possiamo ritenerci soddisfatti. Noi avevamo chiesto di essere debitamente informati sul contenuto dei colloqui tra cui, secondo la stessa ambasciata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Medio Oriente, Ambasciatore israeliano Peled: La pace si ottiene con la guerra
Sullo stesso argomento
Il viceministro Cirielli conferma l’incontro con l’ambasciatore russo: «La Farnesina ne era al corrente». Insorgono le opposizioniEdmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri in quota Fratelli d’Italia, ha respinto le polemiche nate dopo la notizia di un suo incontro...
Incontrò l’ambasciatore russo, scoppia il caso Cirielli: le opposizioni chiedono chiarimentiIl viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia, un mese fa circa, ha incontrato l’ambasciatore russo in Italia Aleksej...
L’incontro dei ragazzi con il sindacoSindaco per un giorno: gli studenti incontrano il primo cittadino. Le classi prime della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Liguria sono state protagoniste di una mattinata speciale in Comune ... ilgiorno.it