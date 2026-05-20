L' incontro del sindaco con l' ambasciatore israeliano le opposizioni | Insoddisfacenti le risposte di Lagalla

Il giorno precedente, il sindaco ha risposto a un'interrogazione riguardante un incontro riservato con l’ambasciatore israeliano, cercando di fornire chiarimenti sulla natura dell’appuntamento. Le opposizioni hanno espresso insoddisfazione, ritenendo le risposte fornite insufficienti e poco chiare. La discussione si è concentrata sulle modalità e sui contenuti del colloquio, senza che emergessero dettagli definitivi o trasparenti. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di chi chiede maggiore trasparenza nelle relazioni istituzionali.

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