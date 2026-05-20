L' incontro del sindaco con l' ambasciatore israeliano le opposizioni | Insoddisfacenti le risposte di Lagalla

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno precedente, il sindaco ha risposto a un'interrogazione riguardante un incontro riservato con l’ambasciatore israeliano, cercando di fornire chiarimenti sulla natura dell’appuntamento. Le opposizioni hanno espresso insoddisfazione, ritenendo le risposte fornite insufficienti e poco chiare. La discussione si è concentrata sulle modalità e sui contenuti del colloquio, senza che emergessero dettagli definitivi o trasparenti. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di chi chiede maggiore trasparenza nelle relazioni istituzionali.

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"Ieri il sindaco nella risposta alla nostra interrogazione ha provato a chiarire il suo incontro riservato con l’ambasciatore d’Israele, ma noi non possiamo ritenerci soddisfatti. Noi avevamo chiesto di essere debitamente informati sul contenuto dei colloqui tra cui, secondo la stessa ambasciata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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