L' imprenditrice americana over 80enne è un' icona di bellezza perennial Nonché la miglior testimonial no age di se stessa e del suo beauty brand Elm Biosciences
Un'imprenditrice americana di oltre 80 anni si distingue per la sua presenza carismatica e il suo aspetto senza tempo. Nota per essere la più autentica testimonial della propria linea di prodotti di bellezza, si presenta con un volto che non mostra segni di invecchiamento e uno stile impeccabile. La figura di questa donna, che ha raggiunto l'età di 84 anni, è riconosciuta come un'icona di bellezza e sicurezza. La sua immagine riflette un’immagine di energia e determinazione, senza rinunciare alla cura dell’aspetto personale.
B ionda, sicura di sé, inarrestabile, con un viso che non tradisce alcuna età. L’84enne Martha Stewart è una donna che sembra riuscire a fare tutto con uno stile impeccabile. Nel corso della sua carriera, la business woman americana ha scritto ben 101 libri, diretto la rivista (diventata cult) Martha Stewart Living, condotto programmi televisivi e gestito una tenuta da sogno con tanto di animali, orto e maxi giardino. Ora, è nel vivo di un nuovo progetto: il lancio di un brand skincare in veste di co-founder e – incredibile – “self testimonial”. Paulina Porizkova compie 61 anni in bikini: «Non mi sono mai sentita più sexy e più a mio agio nella mia pelle» X Martha Stewart e la beauty routine irrinunciabile a 84 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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