L' imprenditrice americana over 80enne è un' icona di bellezza perennial Nonché la miglior testimonial no age di se stessa e del suo beauty brand Elm Biosciences

Un'imprenditrice americana di oltre 80 anni si distingue per la sua presenza carismatica e il suo aspetto senza tempo. Nota per essere la più autentica testimonial della propria linea di prodotti di bellezza, si presenta con un volto che non mostra segni di invecchiamento e uno stile impeccabile. La figura di questa donna, che ha raggiunto l'età di 84 anni, è riconosciuta come un'icona di bellezza e sicurezza. La sua immagine riflette un’immagine di energia e determinazione, senza rinunciare alla cura dell’aspetto personale.

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