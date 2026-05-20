Limenet e Fassa Bortolo | 5 milioni di euro per lo sviluppo di un forno elettrico green e di nuova generazione

Limenet, startup italiana con sede a Lecco, e Fassa Bortolo, azienda storica nel settore dei materiali per l’edilizia, hanno annunciato un accordo per un investimento di cinque milioni di euro destinato allo sviluppo di un forno elettrico di nuova generazione. La collaborazione mira a creare una tecnologia più sostenibile e a ridurre le emissioni di CO2 nel settore industriale. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto innovativo che utilizzerà energia elettrica come principale fonte di alimentazione.

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