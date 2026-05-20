limati i costi dei servizi per i disabili

Nella giornata di ieri, la commissione del Comune di Forlì dedicata al Welfare ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento che stabilisce la compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari per le persone adulte con disabilità. La decisione riguarda le modalità di contribuzione e mira a modificare le tariffe applicate finora. L’atto è passato con tutti i voti favorevoli durante la seduta, che ha visto la discussione e l’approvazione del documento.

La commissione del Comune di Forlì dedicata al Welfare, nella seduta di ieri, ha mandato avanti con tutti voti favorevoli il ‘Regolamento per la compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari da parte delle persone adulte con disabilità’. Si è così conclusa positivamente una polemica che era scaturita a seguito della seduta dello scorso 7 maggio, durante la quale erano state varie le criticità sollevate da diversi gruppi consiliari, in primis la Lega, che aveva espressamente chiesto all’assessora Angelica Sansavini di tornare in aula per un approfondimento. In apertura dell’incontro, ieri, l’assessora ha portato una novità: "A seguito... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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