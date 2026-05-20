È stato definito il progetto del secondo lotto per la riqualificazione di palazzo Soave, chiamato “Open Factory”. Dopo un periodo di attese, si registrano progressi concreti in questa iniziativa. La fase di pianificazione sta entrando nella sua fase finale, mentre si attende ora l’avvio dei lavori. La modifica riguarda specificamente alcune aree del complesso, con l’obiettivo di migliorare le strutture esistenti. La definizione ufficiale del progetto rappresenta un passo avanti rispetto alle procedure preliminari.

Finalmente si muove qualcosa per il secondo lotto della riqualificazione di palazzo Soave denominato progetto “Open Factory”. Il punto di svolta è arrivato lo scorso 30 aprile quando la società milanese Sacee srl ha depositato ufficialmente il progetto esecutivo dell’opera cioè il disegno dettagliato che definisce ogni singolo intervento e che, di fatto, apre la strada alla pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione dei lavori. Ad oggi sono appena stati archiviati i lavori del primo lotto di interventi, un’opera da circa 500mila euro che ha permesso di rimettere in sesto la struttura e gettare le basi del recupero. Ma per il vero salto di qualità, per far decollare la struttura a livello museale e trasformarla in un hub culturale di riferimento per l’intero Lodigiano, si attendeva questa seconda tranche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lifting al Soave: definito il progetto del secondo lotto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Palazzo Soave, rinascita frenata: lievitati i costi del secondo lotto, Comune a caccia di risorse

Dopo il successo del V-Lifting arriva il V-Jaw Lifting firmato Barbuto, in cosa consisteIl nuovo protocollo di medicina estetica ideato dal dottor Gennaro Barbuto punta a ridefinire l’angolo mandibolare con un approccio multilayer per...