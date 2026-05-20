Liceo Metelli | 10 anni di Mani creative contro la violenza sulle donne

Un progetto scolastico di dieci anni si è concentrato sulla lotta alla violenza sulle donne attraverso l'arte dell'oreficeria. Gli studenti hanno creato pezzi che comunicano un messaggio di denuncia, trasformando la loro esperienza in un esempio di iniziativa territoriale. La realizzazione di questi lavori ha coinvolto diverse classi, portando a un modello che si è diffuso nel territorio. La domanda che si pone riguarda come l’oreficeria possa diventare un mezzo per esprimere un messaggio sociale importante.

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? Domande chiave Come può l'oreficeria diventare un linguaggio per denunciare la violenza?. Chi ha trasformato un progetto di classe in un modello territoriale?. Quale messaggio commovente è stato esposto per ricordare Ilaria Sula?. Perché le forze dell'ordine e le istituzioni hanno sostenuto l'iniziativa?.? In Breve Evento tenutosi mercoledì 20 maggio 2026 presso il liceo Metelli di Terni.. Lettura del testo preparato dallo studente Piccioni e omaggio alla scomparsa Ilaria Sula.. Partecipazione di Soroptimist, Confapi Donna, associazione San Martino e centro antiviolenza di Terni.. Collaborazione tra scuola, Comune e associazione Noità per il percorso educativo decennale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liceo Metelli: 10 anni di Mani creative contro la violenza sulle donne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sulle Dolomiti venti modelle in rosso lanciano un messaggio chiaro contro la violenza sulle donneA Canazei (Val di Fassa) tra neve, panorama mozzafiato e un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. ’Fame d’amore’ in ascensore contro la violenza sulle donneUn ascensore bloccato, niente wi-fi, poco cibo e soprattutto nessuna via di fuga.