Libri monologhi e incursioni nell’inclusione

A Lucca, un ricco programma dedicato ai libri, ai monologhi e agli incontri formativi propone momenti di intrattenimento e approfondimento. L'iniziativa si svolge in diverse location della città e coinvolge autori, attori e professionisti del settore. Sono previsti eventi che spaziano dalla presentazione di nuovi testi a spettacoli teatrali e incontri con esperti. L'obiettivo è offrire un'opportunità di confronto e crescita culturale per il pubblico locale e non solo.

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