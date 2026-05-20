Libri monologhi e incursioni nell’inclusione

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lucca, un ricco programma dedicato ai libri, ai monologhi e agli incontri formativi propone momenti di intrattenimento e approfondimento. L'iniziativa si svolge in diverse location della città e coinvolge autori, attori e professionisti del settore. Sono previsti eventi che spaziano dalla presentazione di nuovi testi a spettacoli teatrali e incontri con esperti. L'obiettivo è offrire un'opportunità di confronto e crescita culturale per il pubblico locale e non solo.

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LUCCA Tra libri, monologhi e incontri formativi, il programma lucchese promette emozioni e riflessioni profonde. Ma intanto i riflettori si accendono subito su Viareggio, dove nei prossimi giorni sono attesi i primi due appuntamenti della rassegna: oggi all’Auser Filo d’Argento arriva Il paese ritrovato, l’inchiesta a fumetti firmata da Roberta Cavaglià e Giulia Pex, dedicata ai luoghi e alle persone che convivono con Alzheimer e decadimento cognitivo; il 29 maggio sarà invece protagonista Iacopo Melio con "Ma i disabili fanno sesso?", libro che affronta con ironia e chiarezza cento domande spesso considerate tabù. Grande partecipazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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