In un vertice a Roma tra quattro Paesi, si è deciso di avviare un progetto pilota per una sala operativa congiunta a Tripoli, con l’obiettivo di supportare le autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari. L’accordo rientra in una strategia più ampia che coinvolge anche i paesi del Med-Golfo, con l’Italia presente come parte attiva. La realizzazione di questa iniziativa mira a rafforzare la cooperazione regionale e a migliorare il controllo sulle rotte migratorie nel Mediterraneo centrale.

Avviare un progetto pilota per una sala operativa congiunta a Tripoli a sostegno delle Autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari e corroborare la strategia a quattro che vede l’Italia presente al tavolo Med-Golfo. Questa la proposta scaturita dall’incontro che si è svolto ieri sera a Palazzo Chigi con i rappresentanti di Italia, Libia, Qatar e Turchia per fare il punto sugli obiettivi del Vertice di Istanbul del 1° agosto 2025. Per l’Italia era presente il consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, Amb. Fabrizio Saggio, al fine di dare continuità alle proposte avanzate in terra turca lo scorso anno e, a maggior ragione, farlo alla vigilia della stagione più calda che potrebbe essere foriera di nuovi flussi migratori. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Libia, il vertice a quattro di Roma segna la nuova traccia dell’Italia

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