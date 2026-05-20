A Tunisi si è svolto il secondo incontro tra rappresentanti delle regioni di Tripoli e Tobruch, nell’ambito del tavolo «4+4» promosso dalle Nazioni Unite. L’obiettivo principale è quello di discutere questioni legate alla gestione locale e alle modalità di cooperazione tra le due aree, ma i colloqui sono proseguiti senza risultati concreti. La tensione tra le parti rimane elevata, e le difficoltà nel raggiungere un accordo continuano a ostacolare il progresso verso una soluzione condivisa.

A Tunisi il secondo vertice «4+4» tra rappresentanti della Tripolitania e della Cirenaica sotto la regia dell’Onu. Sul tavolo elezioni e riunificazione, ma milizie, rivalità interne e il peso di Haftar frenano ogni svolta. Il secondo incontro del cosiddetto vertice «4+4» dedicato alla Libia ha avuto come sede Tunisi, la città che in passato era stata scelta dal governo di Tripoli come sede provvisoria nei momenti più bui della storia libica. Quattro rappresentanti di Tobruch e quattro di Tripoli hanno affrontato alcuni dei temi più complessi della nazione affacciata sul mar Mediterraneo, che dal 2014 rimane divisa a metà con due governi che si accusano di illegittimità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Libia, il dialogo tra Tripoli e Tobruch resta in salita

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