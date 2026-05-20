L’ex candidata governatrice l’anestesista in pensione padre e figlio | Flotilla intercettata chi sono i toscani fermati da Israele

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio 2026, si hanno notizie di 29 italiani fermati dalla marina militare israeliana mentre si trovavano a bordo della nave Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza. Tra i fermati ci sono un’ex candidata governatrice, un’anestesista in pensione, un padre e suo figlio. La vicenda riguarda anche altri toscani, oltre a personaggi noti e meno noti, che si trovavano a bordo dell’imbarcazione intercettata nel corso di un’operazione da parte delle forze di sicurezza israeliane.

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Firenze, 20 maggio 2026 – Non ci sono solo Antonella Bundu e Dario Salvetti. Ci sono altri toscani tra i 29 italiani fermati sulle barche della Global Sumud Flotilla  intercettate dalla marina militare di Israele mentre navigavano verso Gaza.  “Colpi sparati contro le barche”. La barca della Global Sumud Flotilla è stata intercettata dalla marina La preoccupazione è alta. Nella giornata di martedì 19 maggio nessuna delle 54 imbarcazioni partite da Marmaris era più libera di navigare. Tutte sono state intercettate e fermate da Israele. E la tensione è ulteriormente aumentata quando gli organizzatori della Flotilla hanno denunciato colpi esplosi contro alcune imbarcazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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