Levante | Cane lasciato chiuso in auto per ore i residenti lanciano l' allarme | intervengono i vigili del fuoco

Nella notte di lunedì 18 maggio, alcuni residenti in via Lazzara, zona Levante, hanno segnalato la presenza di un cane chiuso in un’auto parcheggiata. Alle 23:55, diverse persone hanno chiamato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per segnalare la situazione di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aperto il veicolo e liberato l’animale. La zona è rimasta sotto osservazione fino all’intervento completato.

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