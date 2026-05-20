Levante | Cane lasciato chiuso in auto per ore i residenti lanciano l' allarme | intervengono i vigili del fuoco
Nella notte di lunedì 18 maggio, alcuni residenti in via Lazzara, zona Levante, hanno segnalato la presenza di un cane chiuso in un’auto parcheggiata. Alle 23:55, diverse persone hanno chiamato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per segnalare la situazione di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aperto il veicolo e liberato l’animale. La zona è rimasta sotto osservazione fino all’intervento completato.
Attimi di apprensione nella serata di lunedì 18 maggio in via Lazzara, zona Levante, dove alcuni residenti intorno alla mezzanotte hanno notato un cagnolino rinchiuso all'interno di un'auto parcheggiata. È stato proprio un cittadino, passate quasi 2 ore dalla prima segnalazione, a lanciare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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