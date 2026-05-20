Di che colore è il limbo di una vita sospesa tra la paura di perdere tutto e la speranza di guarire? In questo caso la scelta è caduta sul bianco: simbolo di purezza, forza ma anche fragilità, di certo non è il colore che associamo al sangue. Ecco forse anche perché il cortometraggio presentato nello Spazio Cinecittà del 79.mo Festival del Cinema di Canne s – che racconta a tre voci l’incontro con la leucemia linfoblastica acuta – colpisce fin dal titolo: ‘Sangue bianco ’. L’etimologia (dal greco leukos bianco e haima sangue) sfuma rispetto al simbolismo e alla forza del paradosso: il sangue è vita, ma anche legame indissolubile. E se cambia, perdendo ‘forza’ per colpa di un tumore insidioso e sfidante, all’improvviso la vita normale si mette in pausa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Leucemia, a Cannes ‘Sangue Bianco’ racconta il cammino verso la guarigione

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