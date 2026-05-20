letture nel ricordo di simoncelli

A un anno dalla morte del poeta Stefano Simoncelli, si tiene un evento dedicato a lui. Oggi alle 17, nella sala lignea della Biblioteca Malatestiana, si svolgeranno letture delle sue poesie organizzate dall’associazione Poesis aps. L’iniziativa vuole ricordare il poeta attraverso interpretazioni delle sue opere, coinvolgendo il pubblico presente. L’appuntamento è aperto a chi desidera partecipare e ascoltare le sue poesie in un momento di commemorazione.

A un anno dalla scomparsa del poeta Stefano Simoncelli un doppio omaggio per Stefano Simoncelli. Oggi alle 17 appuntamento alla sala lignea della Malatestiana con letture del poeta organizzate da Poesis aps. Il Comune di Cesenatico e Casa Moretti lo ricorderanno con un omaggio carico di affetto e memoria in programma venerdì al teatro comunale. Stefano era nato nel 1950 e giovanissimo, insieme agli amici Ferruccio Benzoni e Valter Valeri, fu tra i fondatori della rivista "Sul Porto", una delle espressioni culturali di provincia più originali e vivaci che l’Italia della poesia abbia avuto all’epoca, che mise in relazione il gruppo di Cesenatico con Franco Fortini, Giovanni Raboni, Pier Paolo Pasolini, Giovanni Giudici, Attilio Bertolucci, e soprattutto Vittorio Sereni, solo per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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