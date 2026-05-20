L' esperto di 3bmeteo fa il punto sull' anticipo di estate | in Umbria temperature più sopportabili
Un esperto di 3bmeteo ha fornito un aggiornamento sulle condizioni meteorologiche in Italia, evidenziando un'anticipazione dell'arrivo dell'estate. Si prevede che le temperature aumenteranno significativamente, con punte di circa 34-35°C nelle zone interne del Centro Italia e nelle aree interne dell'Umbria a partire dalla prossima settimana. La situazione climatica si mantiene stabile e si concentrano le previsioni di un'ondata di caldo che interesserà principalmente queste regioni.
Punte vicine ai 34-35°C a partire dalla prossima settimana nelle zone interne del Paese, in particolare nelle zone interne del Centro Italia. Mentre sull'area di confine tra la nostra regione e le Marche le temperature sono previste intorno ai 30 gradi. "Da metà della prossima settimana. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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Funnel Cloud fotografata da Alessandro Campana maggio 2026 nella zona di Giano dell’Umbria (PG) Foto tratta da @perugiameteo #meteo #weather #Funnelcloud facebook