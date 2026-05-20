L' esperto di 3bmeteo fa il punto sull' anticipo di estate | in Umbria temperature più sopportabili

Un esperto di 3bmeteo ha fornito un aggiornamento sulle condizioni meteorologiche in Italia, evidenziando un'anticipazione dell'arrivo dell'estate. Si prevede che le temperature aumenteranno significativamente, con punte di circa 34-35°C nelle zone interne del Centro Italia e nelle aree interne dell'Umbria a partire dalla prossima settimana. La situazione climatica si mantiene stabile e si concentrano le previsioni di un'ondata di caldo che interesserà principalmente queste regioni.

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