Leonardo Maria Del Vecchio vende due palazzi a Milano per 78 milioni di euro per dare un segnale chiaro alle banche
Leonardo Maria Del Vecchio ha venduto due immobili a Milano per un totale di 78 milioni di euro, con l’obiettivo di inviare un segnale alle banche. La vendita riguarda un palazzo di sei piani in via Turati, sede del suo family office e del locale Twiga, e un altro immobile non specificato. La decisione fa parte di un’operazione più ampia per aumentare la sua partecipazione in Delfin, passando dal 12,5% al 25% delle quote dei fratelli. La società coinvolta nella vendita è Lmdv Capital.
Per continuare la sua scalata a Delfin acquistando il 25% delle quote dei fratelli Luca e Paola per salire così dal suo 12,5% attuale, Leonardo Maria Del Vecchio ha messo in vendita con la sua Lmdv Capital il palazzo di sei piani in via Turati a Milano, sede del suo family office e del Twiga, e i. 🔗 Leggi su Today.it
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