Leonardo Maria Del Vecchio vende due palazzi a Milano per 78 milioni di euro per dare un segnale chiaro alle banche

Leonardo Maria Del Vecchio ha venduto due immobili a Milano per un totale di 78 milioni di euro, con l’obiettivo di inviare un segnale alle banche. La vendita riguarda un palazzo di sei piani in via Turati, sede del suo family office e del locale Twiga, e un altro immobile non specificato. La decisione fa parte di un’operazione più ampia per aumentare la sua partecipazione in Delfin, passando dal 12,5% al 25% delle quote dei fratelli. La società coinvolta nella vendita è Lmdv Capital.

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