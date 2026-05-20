L’embargo imposto dagli Stati Uniti contro Cuba da oltre trent’anni continua a causare difficoltà economiche e sociali nell’isola. Nonostante le ripetute risoluzioni dell’Onu che chiedono la sua revoca, la misura rimane in vigore, influenzando la vita quotidiana dei cittadini cubani. Recentemente sono emerse notizie riguardanti alcuni media e fonti finanziate dagli Stati Uniti che diffonderebbero informazioni non verificate o tendenziose sulla situazione dell’isola. La questione rimane al centro di numerosi dibattiti internazionali e politici.

Ogni anno, dal 1992, l’Onu vota a stragrande maggioranza la fine dell’embargo Usa contro Cuba. Il voto è puramente simbolico: anche se la maggioranza è sempre schiacciante (da 33 anni i voti contrari sono quasi sempre solo due: Usa e Israele; l’anno scorso si sono aggiunti i voti ruffiani di Argentina, Ungheria, Paraguay, Macedonia del Nord e Ucraina), l’Onu non può obbligare gli Usa a cambiare la sua politica estera. Quando la rivoluzione cubana del 1959 rovesciò il dittatore Fulgencio Batista, che era sostenuto dagli Stati Uniti perché gli faceva comodo, l’amministrazione Eisenhower usò l’embargo per “provocare fame e disperazione e rovesciare il governo ” (così un memorandum interno del governo Usa). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’embargo sta facendo collassare Cuba: ecco le fonti pagate dagli Usa che propagano disinformazione

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Senza alcuna giustificazione legittima, il governo degli Stati Uniti sta costruendo, giorno dopo giorno, un dossier fraudolento per giustificare la spietata guerra economica contro il popolo cubano e la conseguente aggressione militare. #Cuba #embargo #u x.com

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