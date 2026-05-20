Lega Giovani Parma Alex Tivoli nuovo coordinatore provinciale
La Lega Giovani Parma ha comunicato la nomina di Alex Tivoli come nuovo coordinatore provinciale del movimento giovanile. Tivoli, 27 anni, è un ingegnere informatico con specializzazione in back-end e intelligenza artificiale. La sua nomina è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale del partito, che ha evidenziato il suo ruolo di guida nel territorio parmense. La nomina si inserisce all’interno delle attività di riorganizzazione del movimento giovanile locale.
La Lega Giovani Parma ha annunciato la nomina di Alex Tivoli come nuovo coordinatore provinciale. 27 anni, ingegnere informatico specializzato in ambito back-end e intelligenza artificiale, Tivoli assume ora la guida del movimento giovanile sul territorio parmense.“Sono onorato di aver ricevuto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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