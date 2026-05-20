Lega Giovani Parma Alex Tivoli nuovo coordinatore provinciale

La Lega Giovani Parma ha comunicato la nomina di Alex Tivoli come nuovo coordinatore provinciale del movimento giovanile. Tivoli, 27 anni, è un ingegnere informatico con specializzazione in back-end e intelligenza artificiale. La sua nomina è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale del partito, che ha evidenziato il suo ruolo di guida nel territorio parmense. La nomina si inserisce all’interno delle attività di riorganizzazione del movimento giovanile locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui