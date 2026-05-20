Lea Garofalo torna in scena attraverso Le Eumenidi | a Verona il teatro civile contro mafie e violenza

A Verona, l’Università ha presentato “Le Eumenidi”, uno spettacolo teatrale che affronta i temi della legalità, della violenza mafiosa e della giustizia. Lo spettacolo ripercorre la storia di Lea Garofalo, figura nota per aver denunciato la criminalità organizzata e vittima di violenze. La rappresentazione si inserisce nel progetto dell’ateneo di usare il teatro come strumento per sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni legali e sociali. La pièce mette in scena le vicende di Garofalo, evidenziando il suo ruolo nel contrasto alla criminalità.

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L’Università di Verona sceglie il teatro civile per riportare al centro del dibattito pubblico i temi della legalità, della violenza mafiosa e della giustizia. Mercoledì 20 maggio 2026, alle 20.45, l’Aula Magna del Polo Zanotto ospiterà “Lea e le Eumenidi, donne contro la vendetta del sangue”. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Santarcangelo: il parco di Lea Garofalo, monito vivo controSantarcangelo di Romagna ha deciso di trasformare un'area verde in un monito vivente contro la criminalità organizzata, intitolando il parco compreso... Il presidio della "società civile" contro le mafieAll'esterno dell'aula bunker è stato organizzato da alcune associazioni, tra cui Libera, ma anche dalla Cgil, un presidio della "società civile"... Lea Garofalo e Giancarlo Siani, la verità che brucia ancora: Armando D’Alterio a WordNews. it #30minuticon #armandodalterio #leagarofalo #giancarlosiani #verita #brucia wordnews.it/2026/05/05/lea… Per aggiornati puoi iscriverti con l'email nella casella su x.com La storia di Lea Garofalo, molto più di un femminicidioUccisa nel 2009 dall’ex compagno, ebbe la colpa di ribellarsi a una vita da ‘ndranghetista. Aveva 35 anni e una figlia di diciotto, Denise, che non smette di tenere vivo il sacrificio della mamma ... unionesarda.it Pietra d'Inciampo ricorda Lea Garofalo nel suo comuneLea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dalla 'ndrangheta per la sua decisione di collaborare con la giustizia, sarà ricordata nel suo paese di origine, Petilia Policastro (Crotone) con una ... ansa.it