Le scuse di Bruno Vespa dopo la frase choc sul ' sognare lo stupro' di Concita Borrelli | Dovevo intervenire io

Bruno Vespa ha pubblicamente chiesto scusa dopo aver pronunciato una frase considerata offensiva durante una trasmissione televisiva. La dichiarazione ha suscitato reazioni di protesta da parte dei membri dell’opposizione della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, che avevano chiesto chiarimenti alla redazione di Porta a Porta. L’azienda radiotelevisiva aveva anche sollecitato un intervento per fare luce sulla vicenda. Vespa ha affermato di aver sentito di dover intervenire in prima persona per scusarsi.

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