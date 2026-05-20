Le riflessioni Metafisico-surrealiste di Caline Travade quando il tempo si intreccia ai ricordi di realtà parallele

L'arte di Caline Travade si distingue per le sue riflessioni metafisico-surrealiste, nelle quali il tempo si fonde con ricordi di realtà parallele. Le sue opere esplorano mondi inesplorati, generati dall’immaginazione e dalla fantasia, creando spazi che sfidano la percezione del reale. Attraverso queste creazioni, l’artista invita a un viaggio tra dimensioni diverse, dove il confine tra passato e presente si dissolve. La sua produzione si caratterizza per un uso innovativo dei simboli e delle suggestioni visive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Creare mondi inconosciuti che nascono dalla fantasia e dall’immaginazione per poi raggiungere il lato meditativo in virtù del quale tutte quelle intuizioni vanno a insinuarsi tra la logica e l’istinto per stimolare domande e ulteriori approfondimenti sulla mente e sulle emozioni umane, è caratteristica di tutti quegli artisti che non riescono a galleggiare sulla superficie della realtà ma neanche possono avvalersi del puro istinto caratteristico della rappresentazione informale. Questo approccio creativo richiede una spiccata capacità figurativa per poter decontestualizzare e infondere l’illusione visiva attraverso cui condurre l’osservatore... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Le riflessioni Metafisico-surrealiste di Caline Travade, quando il tempo si intreccia ai ricordi di realtà parallele ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bologna. Allucinazioni web: “Le AI inventano realtà parallele online” – l’allarme di Matteo GiorgiDalla frammentazione della ricerca online alle “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale, passando per i rischi della disinformazione automatica... De Chirico al Castello di Desenzano: il mistero del tempo metafisico? Domande chiave Come si collega il castello di Desenzano a un quadro di De Chirico? Quali bozzetti inediti legati a D'Annunzio sono stati portati...