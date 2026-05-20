Le prime parole di Guardiola alla vittoria dell' Arsenal
Dopo la vittoria dell’Arsenal nel campionato di Premier League, l’allenatore del Manchester City ha commentato la stagione, sottolineando l’impegno della sua squadra durante tutto il torneo. Ha espresso soddisfazione per la reazione dei suoi giocatori nelle ultime giornate, lodando la determinazione dimostrata. Nel suo intervento, ha anche fatto i complimenti ai vincitori, riconoscendo il raggiungimento del titolo da parte dei nuovi campioni. La discussione si è concentrata sui momenti chiave della competizione e sulla lotta che ha coinvolto diverse squadre.
Pep Guardiola si è detto orgoglioso dello spirito mostrato dal suo Manchester City nella lotta per il titolo di Premier League fino alle battute finali, congratulandosi al tempo stesso con i nuovi campioni dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Title race was OVER... NOT ANYMORE | Pep Guardiola | Liverpool 1-2 Man City
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