Le prime parole di Guardiola alla vittoria dell' Arsenal

Dopo la vittoria dell’Arsenal nel campionato di Premier League, l’allenatore del Manchester City ha commentato la stagione, sottolineando l’impegno della sua squadra durante tutto il torneo. Ha espresso soddisfazione per la reazione dei suoi giocatori nelle ultime giornate, lodando la determinazione dimostrata. Nel suo intervento, ha anche fatto i complimenti ai vincitori, riconoscendo il raggiungimento del titolo da parte dei nuovi campioni. La discussione si è concentrata sui momenti chiave della competizione e sulla lotta che ha coinvolto diverse squadre.

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