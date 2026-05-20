Le nuove frontiere della droga del mandamento mafioso di Santa Maria del Gesù A Palermo maxi operazione | 26 arresti I NOMI

Nelle ultime ore, a Palermo, sono state eseguite numerose misure cautelari che hanno portato all’arresto di 26 persone coinvolte in un traffico di droga gestito da alcune associazioni criminali. Le indagini hanno ricostruito le attività di tre gruppi locali, alcuni già noti alle forze dell’ordine, e di altri due che operavano per conto della cosca mafiosa di Santa Maria del Gesù. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di attività illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti nella città.

Tre associazioni che a Palermo trafficavano droga tra vecchi volti e nuove conoscenze, e due gruppi che lo facevano per conto di Cosa nostra all'ombra del mandamento mafioso di Santa Maria del Gesù. Ecco la nuova inchiesta della Procura diretta da Maurizio de Lucia che ha portato al blitz di oggi con 26 arresti (21 in carcere e 5 ai domiciliari), dopo un'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio. In carcere?BOLOGNA Samuele (Palermo, 27 ottobre 1981)?BRANCATO Mario Mirko (Palermo, 24 ottobre 1998)?BRONTE Giuseppe (Palermo, 7 ottobre 1994)?CAMPISI Giuseppe (Palermo, 8 luglio 1997)?CJAPI Alban (Albania, 28 aprile... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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