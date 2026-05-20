Le nuove cattive del Festival di Cannes | perché si celebrano le antieroine imperfette?

Il Festival di Cannes è noto per essere una vetrina del cinema internazionale, ma negli ultimi anni ha anche mostrato un volto diverso, dedicandosi a personaggi femminili che sfidano gli stereotipi e le aspettative tradizionali. Le protagoniste delle pellicole selezionate spesso sono donne imperfette, con difetti e contraddizioni, che riflettono le trasformazioni sociali più recenti. La manifestazione si confronta con questa nuova rappresentazione di figure femminili, segnando un cambiamento rispetto alle immagini più idealizzate del passato.

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Life&People.it La storia di Cannes coincide intimamente con la cronaca delle trasformazioni sociali più profonde del Novecento e dell’era moderna. Nata per celebrare l’eccellenza assoluta della settima arte, la kermesse francese mantiene intatto il suo ruolo di barometro delle inquietudini e dei desideri del presente. In questa edizione l’eco delle grandi dive rassicuranti del passato si affievolisce e guarda ad una frattura narrativa imponente. Tra le pellicole più applaudite e discusse i migliori film del Festival di Cannes 2026 condividono un anelito comune che sancisce la fine definitiva della protagonista perfetta. Svanisce quindi quell’esigenza l’esigenza di compiacere lo spettatore con figure femminili edificanti, muse angelicate, vittime sacrificali, pronte al martirio – e spesso al matrimonio – pur di salvare gli altri. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - Le nuove “cattive” del Festival di Cannes: perché si celebrano le antieroine imperfette? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le Live officiel du Festival de Cannes 2026 Sullo stesso argomento The White Lotus 4: le nuove aggiunte nel cast, le riprese al Festival di Cannes e tutto quello che bisogna sapere“The White Lotus 4” sta per tornare e questa volta sarà ambientata durante il Festival di Cannes. Le creazioni di Buddy Valastro celebrano i 100 anni dell’Hoboken Italian FestivalA dominare la composizione, il logo ufficiale del Centenario, affiancato dal tricolore italiano e dalla bandiera americana In occasione del Gala... Festival del Cinema di Cannes 2026, la guida: dai film in concorso agli ospitiDal 12 al 23 maggio 2026, la Croisette torna a essere il centro assoluto del cinema mondiale con la 79ª edizione del Festival di Cannes, uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi e osservati de ... tg24.sky.it Festival di Cannes 2026, le grandi donne attese nella giornata di oggi, da Isabelle Huppert a Catherine DeneuveDa Isabelle Huppert a Catherine Deneuve, le grandi donne del cinema illuminano il red carpet del Festival di Cannes 2026. alfemminile.com