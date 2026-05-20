Al Festival di Cannes sono state presentate diverse pellicole che mostrano protagoniste con caratteristiche imperfette e anticonvenzionali. Questa tendenza riflette un cambiamento nella rappresentazione femminile sul grande schermo, con un focus su personaggi più realistici e meno stereotipati. Le scelte artistiche evidenziano una volontà di rappresentare figure femminili più complesse e autentiche, distanziandosi dai modelli tradizionali di perfezione.

Life&People.it La storia di Cannes coincide intimamente con la cronaca delle trasformazioni sociali più profonde del Novecento e dell’era moderna. Nata per celebrare l’eccellenza assoluta della settima arte, la kermesse francese mantiene intatto il suo ruolo di barometro delle inquietudini e dei desideri del presente. In questa edizione l’eco delle grandi dive rassicuranti del passato si affievolisce e guarda ad una frattura narrativa imponente. Tra le pellicole più applaudite e discusse i migliori film del Festival di Cannes 2026 condividono un anelito comune che sancisce la fine definitiva della protagonista perfetta. Svanisce quindi quell’esigenza l’esigenza di compiacere lo spettatore con figure femminili edificanti, muse angelicate, vittime sacrificali, pronte al martirio – e spesso al matrimonio – pur di salvare gli altri. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Le nuove “cattive” del Festival di Cannes: perché si celebrano le antieroine imperfette?

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