Giorgia Venturini, in attesa del suo secondo figlio, ha condiviso alcune riflessioni sulla maternità. Dopo aver dato alla luce la prima figlia nel 2022, ha deciso di parlare apertamente della sua esperienza, sottolineando che anche le mamme possono incontrare momenti di difficoltà. La sua testimonianza è stata fatta in un momento di confronto pubblico, in cui ha voluto mettere in luce le sfide quotidiane di chi si prende cura di un bambino e aspetta un altro figlio.

Incinta del secondo figlio dopo Sole Tea, nata nel 2022, Giorgia Venturini si è raccontata in un’intervista per Il Messaggero, nel corso della quale ha parlato a tutto tondo della maternità e anche del periodo complesso attraversato dopo la nascita della primogenita, segnato da visite tra i vari ospedali. “Avrei voluto appoggiarmi tra le braccia di mia madre, ma non l’ho potuto fare perché lei non c’era più”. La scelta del nome della bambina, per Venturini, ha rappresentato infatti anche un omaggio alla madre prematuramente scomparsa; il secondogenito, invece, si chiamerà Pietro Romano, anche stavolta in onore di un nonno, in questo caso il suocero, che non c’è più. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Le mamme non sono invincibili” le parole di Giorgia Venturini incinta del secondo figlio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SI PUÒ SOPRAVVIVERE A TUTTO. ANCHE A SÉ STESSI. GIORGIO MONTANINI passa dal BSMT!

Sullo stesso argomento

“Sono di nuovo incinta”: secondo figlio in arrivo per Giorgia Crivello e Stefano LaudoniDopo oltre sette anni di relazione e un primo figlio nato nel 2024, Giorgia Crivello e Stefano Laudoni hanno annunciato che la loro famiglia è pronta...

Leggi anche: Cosa non dire mai a una donna incinta (secondo le mamme stesse)

Le mamme non sono invincibili le parole di Giorgia Venturini incinta del secondo figlioLa conduttrice di X-Style, in attesa del secondogenito, ha parlato delle difficoltà e delle mancanze delle neo-mamme dopo il parto. gravidanzaonline.it

Giorgia Venturini: Da mamma avrei voluto essere ancora figlia. Dopo i mesi in ospedale con Sole Tea, la nascita di Pietro Romano sarà un donoPer Giorgia Venturini la maternità non è stata soltanto un’immagine dolce, infiocchettata, come lei stessa la ... msn.com