Le mafie dei Balcani trovano nuove strade per la cocaina

Le rotte del traffico di droga stanno evolvendo, con le organizzazioni criminali che cercano nuove vie di accesso all’Europa. Attualmente, si valuta che una rotta marittima tra il Sud America e l’Africa occidentale possa assumere un ruolo centrale nel trasporto di cocaina. Questa via, utilizzata principalmente per lo spostamento di sostanze stupefacenti, si sta consolidando come una delle principali alternative alle rotte tradizionali. Le autorità monitorano attentamente questi spostamenti e le modalità di trasporto coinvolte.

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