Le mafie dei Balcani trovano nuove strade per la cocaina
Le rotte del traffico di droga stanno evolvendo, con le organizzazioni criminali che cercano nuove vie di accesso all’Europa. Attualmente, si valuta che una rotta marittima tra il Sud America e l’Africa occidentale possa assumere un ruolo centrale nel trasporto di cocaina. Questa via, utilizzata principalmente per lo spostamento di sostanze stupefacenti, si sta consolidando come una delle principali alternative alle rotte tradizionali. Le autorità monitorano attentamente questi spostamenti e le modalità di trasporto coinvolte.
Nel giugno del 2020, nel porto di Anversa, è stata trovata una tonnellata di cocaina su una nave proveniente dalla Sierra Leone. Il ritrovamento ha permesso alle autorità di capire che i narcotrafficanti stavano usando una nuova rotta marittima, chiamata “Highway 10”, che segue il decimo parallelo attraverso l’oceano Atlantico e c0llega il Sudamerica, dove viene prodotta la cocaina, alle coste dell’Africa occidentale. Da qui, la droga viene poi trasportata in Europa. Negli ultimi anni i narcotrafficanti, in particolare le reti criminali dei Balcani, hanno intensificato la loro presenza su questa rotta, considerata più sicura perché meno sorvegliata. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Migrants : le business de la honte
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