Le foche monache si nascondono nelle grotte sommerse piene d'aria per sfuggire ai troppi turisti in Grecia

In Grecia, le foche monache cercano rifugio nelle grotte sommerse piene d’aria per sfuggire alla pressione esercitata dal turismo di massa. Questi ambienti sottomarini, spesso difficili da raggiungere, rappresentano un rifugio naturale per gli esemplari che vogliono evitare il contatto con le persone. La presenza di queste grotte è stata documentata da recenti osservazioni sul campo, che hanno evidenziato un aumento del loro utilizzo come nascondiglio. La situazione ha attirato l’attenzione di esperti e associazioni ambientaliste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui