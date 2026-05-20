Le foche monache si nascondono nelle grotte sommerse piene d'aria per sfuggire ai troppi turisti in Grecia
In Grecia, le foche monache cercano rifugio nelle grotte sommerse piene d’aria per sfuggire alla pressione esercitata dal turismo di massa. Questi ambienti sottomarini, spesso difficili da raggiungere, rappresentano un rifugio naturale per gli esemplari che vogliono evitare il contatto con le persone. La presenza di queste grotte è stata documentata da recenti osservazioni sul campo, che hanno evidenziato un aumento del loro utilizzo come nascondiglio. La situazione ha attirato l’attenzione di esperti e associazioni ambientaliste.
Per evitare il troppo turismo e il disturbo umano, le foche monache in Grecia si rifugiano sempre più spesso in grotte sottomarine piene d’aria difficili da raggiungere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Le grotte sommerse e la missione impossibile: chi sono i super sub chiamati a recuperare i quattro italiani dispersiSono iniziate questa mattina, nelle acque di Alimathà nell’atollo di Vaavu alle Maldive, le operazioni del team specializzato incaricato di...
Maldive, i sub «risucchiati nelle grotte da un effetto Venturi». L'esperto: erano lì per le barriere coralline non per le grotteUna nuova ipotesi: i sub morti alle Maldive erano troppo esperti per improvvisare una visita alle grotte senza l'adeguata preparazione di cui erano...
Le foche monache si nascondono nelle grotte sommerse piene d’aria per sfuggire ai troppi turisti in GreciaPer evitare il troppo turismo e il disturbo umano, le foche monache in Grecia si rifugiano sempre più spesso in grotte sottomarine piene d’aria difficili da raggiungere. Per sfuggire ai troppi esseri ... fanpage.it
Con Andy Mann nel santuario di foche monache più grande d’EuropaPer raccontare questo progetto, ma soprattutto l’incredibile lavoro svolto dai ranger di IFCN, che conducono campagne di settimane nelle Desertas per monitorare e cercare di prevenire i fattori di ... vanityfair.it