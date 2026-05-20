Le farine da utilizzare in cucina | cosa scegliere in base a quello che si deve preparare
In cucina, la scelta della farina dipende dal tipo di preparazione che si intende realizzare. Le farine si differenziano per caratteristiche specifiche, influenzando il risultato finale. Per il pane e la pizza si utilizza generalmente la farina di tipo 0, mentre per i dolci si preferisce quella di tipo 00. Questa distinzione si basa sulle differenti composizioni di glutine e sulla consistenza della farina, aspetti che determinano la resa in cottura e la texture dei prodotti.
Le farine non sono tutte uguali e in base a quello che vogliamo preparare è meglio utilizzare una ad hoc: quindi se vogliamo preparare il pane o la pizza la farina ideale è quella 0, per i dolci la migliore è quella 00.Ma in cosa consiste questa differenza? In primis occorre sottolineare che la. 🔗 Leggi su Baritoday.it
7 Marche di FARINA da EVITARE (ma 2 sono ottime)
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