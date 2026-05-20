Le elezioni viste da Michele Guardì | Agrigento ha la storia dalla sua parte ma deve smettere di sottovalutarsi

Le elezioni sono al centro dell’attenzione in questa fase politica, con diverse prospettive che si intrecciano sul territorio. Tra queste, una visione particolare arriva da un esperto che sottolinea come la città di Agrigento abbia una storia che la rende unica, ma spesso viene sottovalutata anche dai suoi stessi abitanti. La percezione di un “invisibilità dell'evidente” è un tema che si ripresenta, indicando come la realtà di questa città possa essere nascosta o ignorata anche da chi la vive quotidianamente.

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