Le elezioni viste da Michele Guardì | Agrigento ha la storia dalla sua parte ma deve smettere di sottovalutarsi

Da agrigentonotizie.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni sono al centro dell’attenzione in questa fase politica, con diverse prospettive che si intrecciano sul territorio. Tra queste, una visione particolare arriva da un esperto che sottolinea come la città di Agrigento abbia una storia che la rende unica, ma spesso viene sottovalutata anche dai suoi stessi abitanti. La percezione di un “invisibilità dell'evidente” è un tema che si ripresenta, indicando come la realtà di questa città possa essere nascosta o ignorata anche da chi la vive quotidianamente.

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Agrigento come un luogo unico al mondo che troppo spesso gli stessi siciliani finiscono per non vedere più davvero: una sorta di “invisibilità dell'evidente”, come diceva Leonardo Sciascia. Michele Guardì osserva la città e le imminenti amministrative con lo sguardo di chi continua a credere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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