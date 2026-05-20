Le edicole fanno rete per il turismo | dal Comune fondi per trasformarne 32 in infopoint di quartiere

Nel Comune di Pescara, un nuovo progetto mira a riqualificare 32 edicole cittadine trasformandole in punti informativi di quartiere dedicati al turismo. La proposta, presentata da un consigliere comunale di Forza Italia, è stata approvata durante la riunione del consiglio comunale. L’obiettivo è creare una rete di punti di informazione diffusi in diverse zone della città, con l’intento di favorire l’orientamento dei visitatori e promuovere le attività locali. La misura prevede l’assegnazione di fondi specifici per questa iniziativa.

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