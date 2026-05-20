Le edicole fanno rete per il turismo | dal Comune fondi per trasformarne 32 in infopoint di quartiere
Nel Comune di Pescara, un nuovo progetto mira a riqualificare 32 edicole cittadine trasformandole in punti informativi di quartiere dedicati al turismo. La proposta, presentata da un consigliere comunale di Forza Italia, è stata approvata durante la riunione del consiglio comunale. L’obiettivo è creare una rete di punti di informazione diffusi in diverse zone della città, con l’intento di favorire l’orientamento dei visitatori e promuovere le attività locali. La misura prevede l’assegnazione di fondi specifici per questa iniziativa.
Una rete di 32 edicole per promuovere una rete di informazione turistica. Potrebbe essere questo il loro futuro a Pescara perché proprio questo è quello che prevede l’emendamento a firma del consigliere comunale Eugenio Seccia (Forza Italia), approvato in consiglio comunale nell’ambito della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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