Le donne dell’Ieo raccontano il cancro al seno Ex ministro Bonetti | Siamo fragili ma non sole
A Milano si è svolto l’evento annuale organizzato dall’Istituto europeo di oncologia dedicato alle donne che hanno affrontato un tumore al seno. Durante la manifestazione, diverse pazienti hanno condiviso le proprie testimonianze, evidenziando il ruolo del supporto umano nel percorso di cura. È intervenuta anche un’ex ministra, che ha sottolineato come, nonostante le fragilità, le donne non siano sole in questa battaglia. L’iniziativa quest’anno ha visto la partecipazione di oltre un migliaio di donne.
(Adnkronos) – Anche nell'era dell'Ai, il fattore umano conta. Ed è così che a Milano sul palco di 'Ieo con le donne' – consueto evento annuale organizzato dall'Istituto europeo di oncologia per le pazienti che hanno vissuto l'esperienza di un tumore del seno (quest'anno hanno superato quota 1.600), restano protagoniste le testimonianze. Come quella dell'ex. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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