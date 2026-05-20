Le donne dell’Ieo raccontano il cancro al seno Ex ministro Bonetti | Siamo fragili ma non sole

A Milano si è svolto l’evento annuale organizzato dall’Istituto europeo di oncologia dedicato alle donne che hanno affrontato un tumore al seno. Durante la manifestazione, diverse pazienti hanno condiviso le proprie testimonianze, evidenziando il ruolo del supporto umano nel percorso di cura. È intervenuta anche un’ex ministra, che ha sottolineato come, nonostante le fragilità, le donne non siano sole in questa battaglia. L’iniziativa quest’anno ha visto la partecipazione di oltre un migliaio di donne.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui