Una serie di sette studi clinici ha analizzato l’impatto delle diete a base vegetale sulla salute. I risultati indicano che seguire un’alimentazione ricca di vegetali può contribuire a ridurre i livelli di infiammazione cronica associata all’invecchiamento. Le ricerche hanno confrontato gruppi di persone che adottavano diete prevalentemente vegetali con altri che seguivano regimi alimentari diversi. Nei soggetti che seguivano le diete a base vegetale si sono riscontrati valori più bassi di marker infiammatori.

C'è un tipo di infiammazione che non si avverte, non dà febbre e non fa male. Aumenta lentamente con l'età, in silenzio, ed è associata a malattie cardiovascolari, diabete, certi tumori. La medicina l'ha battezzata inflammageing, da "inflammation" e "ageing", per descrivere qualcosa che tende ad accentuarsi invecchiando, senza che ce ne accorgiamo. Come arginarla è una delle domande più studiate dalla prevenzione. Un'analisi appena pubblicata sulla rivista Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases ha provato a rispondere guardando all'alimentazione: chi segue una dieta prevalentemente vegetale ha livelli più bassi di una proteina nel sangue che misura l'infiammazione e predice il rischio di infarto e ictus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le diete a base vegetale possono attenuare l'infiammazione cronica legata all'invecchiamento

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