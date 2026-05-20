Le compagnie aeree premiano l' aeroporto di Firenze come Best Airport 2026

L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha ricevuto il premio Routes Europe Award 2026 nella categoria dedicata agli scali con meno di cinque milioni di passeggeri all’anno. La cerimonia di consegna si è svolta il 20 maggio 2026 durante l’evento europeo dedicato alle compagnie aeree e agli aeroporti. La premiazione riconosce l’eccellenza negli scali di dimensioni ridotte e si basa su valutazioni di vari indicatori di performance. L’aeroporto si distingue per le sue strategie di sviluppo e l’efficienza operativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Firenze, 20 maggio 2026 – L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze si aggiudica il premio Routes Europe Award 2026 per la categoria dedicata agli scali con meno di 5 milioni di passeggeri annui. Si tratta di uno dei principali riconoscimenti internazionali nel settore dell’aviazione, assegnato sulla base delle valutazioni espresse direttamente dalle compagnie aeree e dagli operatori del comparto. Il premio riconosce le attività di marketing aeroportuale, lo sviluppo del network e la collaborazione strategica con le compagnie aeree, valorizzando gli aeroporti che si distinguono per crescita, qualità delle relazioni e visione nel rafforzamento della connettività. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le compagnie aeree premiano l'aeroporto di Firenze come Best Airport 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le compagnie aeree dicono di avere carburante ancora per un meseA causa della guerra in Medio Oriente molte rischiano di dover ridurre i voli, con conseguenze su tutto il traffico internazionale La principale... Le compagnie aeree che rischiano di restare a terra: quali sono le più esposte a guerra e crisi del carburanteLa crisi in Medio Oriente rischia di lasciare a terra non soltanto i vettori del Golfo, ma anche una parte significativa delle compagnie europee. Le compagnie aeree premiano l'aeroporto di Firenze come Best Airport 2026Firenze, 20 maggio 2026 – L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze si aggiudica il premio Routes Europe Award 2026 per la categoria dedicata agli scali con meno di 5 milioni di passeggeri annui. Si ... lanazione.it Queste sono le migliori compagnie aeree del mondo per il 2026: la classifica delle top 25Sono state svelate le migliori compagnie aeree del mondo per il 2026 secondo Airline Ratings, un’organizzazione globale di valutazione della sicurezza e dei prodotti delle compagnie aeree. Quest’anno, ... siviaggia.it