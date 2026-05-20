Le balle grilline sulla Tap quel disastro per il M5S che ci sta salvando dalla crisi

In questa primavera caratterizzata da un aumento dei costi energetici e da tensioni sul fronte delle infrastrutture, il Movimento 5 Stelle ha sostenuto che la questione Tap rappresenti un disastro per il partito. La discussione si concentra sulle affermazioni del movimento riguardo all’impatto del gasdotto e sulle loro conseguenze politiche. Le dichiarazioni sono state oggetto di attenzione e di replica da parte degli oppositori, mentre le autorità continuano a monitorare le procedure legali in corso.

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In una primavera in cui le bollette sono salite alle stelle e le infrastrutture energetiche sono tornate centrali nel dibattito, è doveroso ricordare che a scendere in piazza contro il Gasdotto Trans-Adriatico (conosciuto con l'acronimo inglese di Tap) c'era proprio quel Movimento 5 Stelle che, oggi, accusa l'attuale maggioranza di non aver effettuato i dovuti investimenti per essere «autosufficienti» in materia di idrocarburi. Tutti ricordano il famoso comizio di Beppe Grillo del 2013. Partecipando a una gremita manifestazione, urlava come si trattasse di «un'opera di fantascienza» o peggio di «un progetto calato dall'alto» che «minacciava il turismo». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le balle grilline sulla Tap, quel "disastro" per il M5S che ci sta salvando dalla crisi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Tutte le balle, balle, balle di Crosetto: in tanti sono frastornatiSabato mattina, mentre cresceva la tensione per la guerra tra Usa/Israele e Iran, il ministro della Difesa Guido Crosetto si trovava a Dubai “per... Non bastava il disastro delle Olimpiadi negate dalla Raggi. Il M5S vota “no” anche alla legge su Roma CapitaleChi non ricorda la sindaca grillina di Roma, Virginia Raggi, che annunciò pubblicamente il “no” alla candidatura per le Olimpiadi del 2024 il 21...