Lazio Lotito cerca il successore | tra Palladino Grosso e Klose

In Lazio, il presidente sta valutando diverse opzioni per la panchina, considerando i profili di Palladino, Grosso e Klose. La scelta tra i due tecnici è al centro delle discussioni interne, mentre il ritorno di Klose al club ha suscitato attenzione sul futuro del progetto sportivo. Le decisioni sulla guida tecnica e sul ruolo di Klose sono ancora in fase di definizione, con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore per la squadra. La questione rimane aperta e soggetta a ulteriori valutazioni.

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