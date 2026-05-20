Lazio Lotito cerca il successore | tra Palladino Grosso e Klose
In Lazio, il presidente sta valutando diverse opzioni per la panchina, considerando i profili di Palladino, Grosso e Klose. La scelta tra i due tecnici è al centro delle discussioni interne, mentre il ritorno di Klose al club ha suscitato attenzione sul futuro del progetto sportivo. Le decisioni sulla guida tecnica e sul ruolo di Klose sono ancora in fase di definizione, con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore per la squadra. La questione rimane aperta e soggetta a ulteriori valutazioni.
? Domande chiave Chi è il favorito tra Palladino e Grosso per la panchina? Come influirà il ritorno di Klose sul progetto sportivo di Lotito? Perché la dirigenza sta già pianificando il post-Sarri prima del campionato? Quali profili tecnici garantiranno la continuità tattica dopo l'addio dell'attuale mister??? In Breve Nomi in corsa includono Fabio Grosso, Fabio Pisacane e l'ex Miroslav Klose. La ricerca mira a evitare l'impreparazione tecnica alle scadenze estive imminenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
CAPOLINEA Lazio: Lotito IL CICLO è FINITO
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