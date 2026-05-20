Lavoro Margiotta Confsal | Contratto multimanifatturiero unifica tutele settori
Un rappresentante sindacale ha affermato che il nuovo contratto multimanifatturiero mira a semplificare e unificare le regole contrattuali all’interno di diversi settori produttivi. La firma di questo accordo interessa le aziende e i lavoratori coinvolti, con l’obiettivo di creare un quadro normativo più coerente. La discussione riguarda principalmente le modalità di applicazione e le tutele garantite, senza entrare in dettagli sulle parti coinvolte o sui contenuti specifici delle norme.
(Adnkronos) – "Il contratto multimanifatturiero rappresenta un intervento di razionalizzazione e semplificazione della contrattazione collettiva nei settori produttivi coinvolti". Lo ha dichiarato Angelo Raffaele Margiotta a margine della firma dell’accordo tra Cifa Italia e Confsal avvenuta oggi a Roma. Il contratto, ha spiegato Margiotta, ha un campo di applicazione che interessa una pluralità di comparti,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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