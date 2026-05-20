Lavoro Margiotta Confsal | Contratto multimanifatturiero unifica tutele settori

Un rappresentante sindacale ha affermato che il nuovo contratto multimanifatturiero mira a semplificare e unificare le regole contrattuali all’interno di diversi settori produttivi. La firma di questo accordo interessa le aziende e i lavoratori coinvolti, con l’obiettivo di creare un quadro normativo più coerente. La discussione riguarda principalmente le modalità di applicazione e le tutele garantite, senza entrare in dettagli sulle parti coinvolte o sui contenuti specifici delle norme.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – "Il contratto multimanifatturiero rappresenta un intervento di razionalizzazione e semplificazione della contrattazione collettiva nei settori produttivi coinvolti". Lo ha dichiarato Angelo Raffaele Margiotta a margine della firma dell’accordo tra Cifa Italia e Confsal avvenuta oggi a Roma. Il contratto, ha spiegato Margiotta, ha un campo di applicazione che interessa una pluralità di comparti,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Margiotta (Confsal): "Contratto multimanifatturiero supera frammentazione""Contratto rappresenta un intervento di razionalizzazione e semplificazione della contrattazione collettiva nei settori produttivi coinvolti". Lavoro, Margiotta (Confsal): “Serve elenco al Cnel di contratti virtuosi per combattere dumping”(Adnkronos) – Istituire un elenco ufficiale presso il Cnel e il Ministero del Lavoro per individuare i contratti collettivi nazionali che... Cifa Italia-Confsal-Confsal FederLavoratori, ccnl manifatturieroCifa Italia, Confsal e Confsal FederLavoratori, rappresentati da Andrea Cafà e Angelo Raffaele Margiotta, hanno sottoscritto oggi il nuovo ccnl Intersettoriale Manifatturiero, un contratto collettivo ... adnkronos.com Margiotta (Confsal): Contratto multimanifatturiero supera frammentazioneContratto rappresenta un intervento di razionalizzazione e semplificazione della contrattazione collettiva nei settori produttivi coinvolti. Lo ha dichiarato Angelo Raffaele Margiotta a margine dell ... quotidiano.net