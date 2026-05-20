Nel 2025, in Italia, circa 1,75 milioni di colloqui di lavoro sono stati annullati o saltati. Questo dato rappresenta un aumento considerevole rispetto agli anni precedenti, con un incremento di tre volte rispetto a otto anni fa. Alcuni settori produttivi hanno registrato un numero più elevato di colloqui deserti, evidenziando difficoltà nel processo di assunzione. La crescita dei colloqui non svolti indica una situazione di blocco o rallentamento nelle pratiche di reclutamento, influenzando il mercato del lavoro nazionale.

? Punti chiave Quali settori produttivi stanno subendo il blocco più grave delle assunzioni?. Perché il tasso di colloqui deserti è triplicato in soli otto anni?. Dove si concentrano le province con la maggiore carenza di candidati?. Cosa spinge i giovani a rifiutare le offerte delle imprese italiane?.? In Breve Settori più colpiti sono costruzioni al 39% e legno-mobile al 35,2%.. Nordest critico con Valle d'Aosta al 39,5% e Trentino-Alto Adige al 39%.. Trento registra il picco massimo con il 40% di ricerche infruttuose.. 765mila mancate assunzioni dipendono da preparazione insufficiente dei candidati..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro in Italia: 1,75 milioni di colloqui deserti nel 2025

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Usato in Italia: 2,8 milioni di utenti e nuove abitudini nel 2025Il mercato dell’usato italiano ha subito una trasformazione radicale in diciotto anni, evolvendosi da pratica di necessità a scelta consapevole...

Leggi anche: Lavoro, Italia ultima in Ue per occupazione nel 2025

Al via l’Accordo vacanze-lavoro con il Giappone Nuova intesa che permette ai giovani tra 18 e 30 anni di vivere un’esperienza tra Italia e Giappone Soggiorno fino a 1 anno Possibilità di lavorare fino a 6 mesi senza nulla osta cliclavoro.gov. x.com

Lavoro, in Italia poco più di 1 annuncio su 3 riporta retribuzione(Teleborsa) - Nell’ultimo anno, in Italia, la quota di annunci che indicano la retribuzione è cresciuta sensibilmente, passando da circa il 20% dell’inizio 2025 al 36% nel marzo 2026. Tuttavia, si tra ... finanza.repubblica.it

Lavoro minorile in Italia: un fenomeno diffuso ma invisibileIl lavoro minorile è un fenomeno globale che non risparmia nemmeno l’Italia, diffuso ma ancora in larga parte sommerso e invisibile. Si stima che in Italia 336 mila minorenni tra i 7 e i 15 anni ... savethechildren.it