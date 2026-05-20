Il Comune di Ravenna ha annunciato che le iscrizioni per il progetto ‘Lavori in Comune’ si apriranno martedì prossimo. L’iniziativa, rivolta a giovani tra 14 e 19 anni, prevede attività di volontariato e cittadinanza attiva. La proposta si svolgerà anche questa estate, con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi in lavori di utilità pubblica e promuovere la partecipazione giovanile nel territorio. Le modalità di iscrizione saranno comunicate nelle prossime ore.

Torna anche per la prossima estate ‘Lavori in Comune’, il progetto di volontariato e cittadinanza attiva rivolto alle ragazze e ai ragazzi dai 14 ai 19 anni, promosso dal Comune di Ravenna. La finalità è offrire ai giovani l’opportunità di dedicare parte del loro tempo libero estivo ad attività a favore della comunità. Il progetto è sostenuto dalle scuole secondarie e realizzato con il fondamentale apporto di numerosi soggetti del mondo dell’associazionismo locale, quali le Pro Loco, i Comitati Cittadini, le associazioni di promozione sociale, culturale, di volontariato, e da singoli volontari. Sono disponibili più di 820 posti, suddivisi in 90 percorsi diversi, che impegneranno le ‘magliette gialle’ (riconoscibili per la maglietta che viene consegnata ai partecipanti) in oltre 150 settimane di attività, sia in città che nel forese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori in Comune, al via martedì le iscrizioni

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