Da fine maggio fino a settembre, il parcheggio di via dell’Acquedotto, situato di fronte al Teatro Accademia, sarà interdetto alla sosta a causa di lavori di ristrutturazione. La chiusura si protrarrà per circa quattro mesi, influendo sulla disponibilità di posti auto nell’area. Per i veicoli interessati, sono state predisposte alternative di sosta nelle zone limitrofe, con cartelli e indicazioni ufficiali. La chiusura rappresenta l’ultima fase di un intervento programmato da tempo.

Pesaro, 20 maggio 2026 – Il divieto di sosta nel parcheggio di via dell’Acquedotto, nell’area davanti al Teatro Accademia, varrà dal 25 maggio a tutto settembre. Sembra uno scherzo, ma non lo è. Perché in uno dei parcheggi liberi più gettonati in città varrà il divieto di sosta? Perché lunedì prossimo partirà il tanto atteso cantiere che oltre ad eliminare buche e avvallamenti rivoluzionerà l’aspetto e la funzionalità di tutta via dell’Acquedotto. Come? Intanto al termine dei lavori i pesaresi conquisteranno 80 posti auto in più, rispetto agli attuali 220 stalli per un parcheggio da 300 automobili, attrezzato da illuminazione pubblica e servizio navetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori al maxi parcheggio in via dell’Acquedotto: resterà chiuso per mesi, ecco le alternative

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