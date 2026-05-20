Lavori al capolinea di Riccione cambia il servizio del Metromare | corse limitate fino a Miramare Airport

Il servizio Metromare nella zona di Riccione subirà una modifica temporanea giovedì 21 maggio. Dalle 15 alle 2, le corse saranno limitate alla tratta tra la stazione di Rimini e l'aeroporto di Miramare, mentre tutte le fermate da Marano fino alla stazione di Riccione saranno sospese. Questa variazione si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione straordinaria al capolinea di Riccione. I passeggeri sono invitati a pianificare i propri spostamenti in anticipo.

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Nella giornata di giovedì, 21 maggio, per consentire lavori di manutenzione straordinaria al capolinea di Riccione, il servizio Metromare dalle 15 alle 2 verrà limitato alla tratta Rimini Station-Miramare Airport, con sospensione di tutte le fermate da Marano a Riccione Station.L’ultima corsa da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavori di manutenzione sul Metromare, stop anticipato al servizio seralePer consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria all’infrastruttura Metromare, da lunedì 18 a venerdì 22 maggio il servizio... Acilia, riapre il capolinea bus davanti alla MetromareRipristinata anche la fermata numero 76675, riportando così a pieno regime un nodo importante per il trasporto pubblico del territorio Ostia, 24... Lavori al capolinea del Metromare a Riccione, limitazioni di orario e percorsoGiovedì 21 maggio, per consentire lavori di manutenzione straordinaria al capolinea di Riccione, il servizio Metromare dalle 15 alle 20 verrà limitato alla tratta Rimini Station – Miramare Airport, co ... msn.com Metromare, il 21 maggio disagi previsti: servizio limitato alla tratta Rimini-AeroportoNella giornata di giovedì 21 maggio, per consentire lavori di manutenzione straordinaria al capolinea di Riccione, il servizio Metromare dalle 15 alle 20 verrà limitato alla tratta Rimini Station – Mi ... altarimini.it