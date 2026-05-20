L' autobus si spegne improvvisamente e si bloccano i freni | conducente eroe riesce a non travolgere 3 pedoni
Un autobus ha improvvisamente spento il motore e i freni si sono bloccati durante il tragitto. Il conducente, con prontezza e calma, è riuscito a controllare la situazione evitando che tre pedoni, che attraversavano la strada in quel momento, venissero investiti. L’incidente ha coinvolto un mezzo pubblico in movimento, ma nessuno dei pedoni ha riportato ferite. La scena si è svolta in un momento di forte tensione, con il conducente che ha dimostrato sangue freddo per gestire l’emergenza.
Poteva trasformarsi in una tragedia, ma grazie al sangue freddo e alla sua professionalità è riuscito a evitare di travolgere le tre persone che in quel momento stavano attraversando la strada. Autista eroe quello che nel pomeriggio di lunedì 18 maggio è riuscito a bloccare il mezzo che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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