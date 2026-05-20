L' autobus si spegne improvvisamente e si bloccano i freni | conducente eroe riesce a non travolgere 3 pedoni

Un autobus ha improvvisamente spento il motore e i freni si sono bloccati durante il tragitto. Il conducente, con prontezza e calma, è riuscito a controllare la situazione evitando che tre pedoni, che attraversavano la strada in quel momento, venissero investiti. L’incidente ha coinvolto un mezzo pubblico in movimento, ma nessuno dei pedoni ha riportato ferite. La scena si è svolta in un momento di forte tensione, con il conducente che ha dimostrato sangue freddo per gestire l’emergenza.

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