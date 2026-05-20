Laura Ravetto ha recentemente cambiato più volte schieramento politico, passando da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini e infine a Vannacci. La sua posizione sembra aver subito diverse evoluzioni nel corso del tempo, suscitando attenzione tra gli osservatori. La sua strategia sembra mirata a mantenere il seggio parlamentare, anche se non sono state fornite dichiarazioni ufficiali in merito. La sua storia politica è stata oggetto di discussioni e analisi nel settore.

Laura Ravetto è sempre stata per me un mistero politico. Non ho mai visto in lei nessuna delle qualità che dovrebbe possedere chi si occupa della cosa pubblica, ma è indubbio che sia estremamente scaltra. Berlusconiana della primissima ora, dal 2006 siede felicemente in Parlamento. Doti principali? Due. In primo luogo è spendibile nei talk show con quel suo fare tra l’incazzoso e il non so cosa: ora antipatica, ora dolce come la Nutella vegana. In seconda istanza — e questa è la dote più importante a mio avviso — sa cambiare treno al momento giusto. Fu così per l’addio al Cavaliere, ed è così oggi con Salvini. Da centrista liberale a federalista fino a vannacciana, riesce — ed è riuscita — in quello che pochi, forse per decoro, avrebbero fatto, ovvero reinventarsi senza nostalgia di chissà quali ideali che solo lei conosce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Laura Ravetto: l’ennesima piroetta della più grande tra le atlete del cambio di casacca

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