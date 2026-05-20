L’atlantismo ibrido di Meloni vittima delle sue furbizie
L’atlantismo ibrido adottato dal governo ha suscitato diverse interpretazioni e commenti, mentre si sono succeduti eventi che hanno coinvolto figure politiche e decisioni ufficiali. La scena politica è stata attraversata da incontri, dichiarazioni e prese di posizione che hanno suscitato reazioni da parte di vari attori, portando a un continuo susseguirsi di sviluppi. Le dinamiche interne e le scelte strategiche hanno alimentato un dibattito acceso tra analisti e osservatori, con il focus puntato sulle implicazioni delle recenti mosse diplomatiche.
Sarebbe difficile sottovalutare la portata della surreale commedia degli equivoci andata in scena ieri tra Palazzo Madama e Palazzo Chigi sulla mozione della maggioranza a proposito delle misure con cui fronteggiare la crisi energetica, che inizialmente chiedeva allo stesso governo di rimangiarsi l’impegno preso con Donald Trump sull’aumento delle spese militari al 5 per cento. Per la precisione, al punto 8, impegnava Palazzo Chigi «a mantenere un impegno realistico e credibile in ambito Nato, confermando il raggiungimento del 2 per cento del Pil per la spesa per la difesa e promuovendo una revisione degli obiettivi più ambiziosi (come il 5... 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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