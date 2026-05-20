Latitante forza il posto di blocco tre agenti feriti nel casertano

Tre agenti della questura di Caserta sono rimasti feriti durante un'operazione mirata all'arresto di un latitante albanese. Durante il tentativo di bloccare il sospetto, quest'ultimo ha forzato il posto di blocco e si è dato alla fuga. Gli agenti sono stati colpiti da schegge e sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sono considerate gravi. L'operazione prosegue per rintracciare il latitante, che si trovava sotto osservazione da alcuni giorni.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Tre poliziotti della questura di Caserta sono rimasti feriti, nessuno in modo grave, nel corso di un’operazione finalizzata alla cattura di un latitante albanese. È accaduto a Grazzanise quando le pattuglie della squadra mobile hanno intercettato nel centro storico l’auto con a bordo il latitante. Le auto della Polizia si sono messe di traverso per bloccare la fuga dell’albanese, ma quando i poliziotti sono scesi il latitante ha forzato il blocco investendo gli agenti. Ne è nato un inseguimento con le altre pattuglie della Polizia, con tanto di scambio di colpi di arma da fuoco che fortunatamente non hanno raggiunto nessuno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Latitante forza il posto di blocco, tre agenti feriti nel casertano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sohaib Afridi Declared Absconder | Petrol Bomb Case Filed Against Aleema Khan Sullo stesso argomento Leggi anche: Latitante da tre anni, sorpreso a un posto di blocco con documenti falsi Autobomba in Pakistan, attacco a posto di blocco: 12 agenti uccisiUn attentato con autobomba ha colpito un posto di blocco nel nord-ovest del Pakistan , causando la morte di almeno 12 agenti di polizia e il...